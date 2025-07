L’atleta austriaco celebre per il lancio dalla stratosfera è deceduto a 56 anni in un incidente a Porto Sant'Elpidio. Avrebbe avuto un malore prima di perdere il controllo del mezzo. Coinvolta anche una ragazza rimasta ferita

È morto Felix Baumgartner base jumper e paracadutista austriaco di 56 anni. Era conosciuto a livello mondiale per le sue imprese estreme, in particolare per il suo lancio dalla stratosfera con cui stabilì tre record mondiali.

Forse colto da un malore, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato in una piscina di una struttura ricettiva di Porto Sant'Elpidio (Fermo): l'uomo è deceduto ed è rimasta ferita anche una ragazza. La tragedia si è consumata intorno alle 16 sulla costa fermana.

Nella caduta il velivolo ha urtato una ragazza che, fortunatamente, non è in gravi condizioni. Stando alle prime informazioni, l'uomo, al momento dell'impatto era già deceduto.