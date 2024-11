L’annuncio della famiglia in una nota. Nei giorni scorsi aveva rivelato in tv di avere un mesotelioma e di essere stato abbandonato dalla Rai

È morto il giornalista Franco Di Mare, lo annuncia la famiglia con una nota. «Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie».

Nei giorni scorsi il popolare conduttore Rai – durante un’intervista al programma televisivo “Che tempo che fa” di Fabio Fazio – aveva rivelato di essere malato e di avere un mesotelioma: «Da inviato di guerra ho respirato amianto: sono sereno e non mollo, ma da questo non si guarisce».

Aveva anche denunciato che in Rai si erano dileguati «tutti i gruppi dirigenti, non quello attuale, ma quello precedente, quello precedente ancora. Posso capire che esistano delle ragioni di ordine legale, sindacale, ma io chiedevo alla Rai lo stato di servizio che è un mio diritto…. Persone a cui parlavo dando del tu, perché ero un dirigente Rai, sono sparite, si sono negate al telefono, a me. Come se fossi un questuante. Io davanti a un atteggiamento del genere trovo un solo aggettivo: ripugnante».