Si è spento oggi Giuseppe Insardà, papà del giornalista Maurizio collega e conduttore del programma televisivo in onda su LaC tv “ 11 In Campo”. Il Cavaliere Insardà era stimatissimo per la sua grande saggezza e disponibilità verso gli altri. Nella sua immensa esperienza da tecnico è stato punto di riferimento di diversi comuni della piana di Reggio Calabria. È stato inoltre il tecnico di fiducia del Marchese Gagliardi - De Riso - Paparo e della Diocesi di Oppido Marmertina. I funerali si svolgeranno mercoledì 24 luglio alle ore 16.30 nella Chiesa di San Biagio a Plaesano di Feroleto della Chiesa in provincia di Reggio Calabria.

A Maurizio e a tutta la sua famiglia il cordoglio e la vicinanza dell'editore del network LaC Domenico Maduli, del direttore editoriale Maria Grazia Falduto, del direttore strategico Paola Bottero, del direttore responsabile Alessandro Russo, del direttore di rete Franco Cilurzo e di tutta la redazione del network LaC.

«Il mio cordoglio personale e della mia famiglia all’amico Maurizio Insardà e alla Sua famiglia per la salita in cielo dell’amato papà, persona autorevole e stimata in vita, che lascia nobili valori ai figli». Questo il messaggio di vicinanza che l'editore del network LaC Domenico Maduli ha voluto rivolgere all'amico Maurizio Insarda.