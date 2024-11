Un gravissimo lutto ha colpito la giornalista del network LaC Giusy Criscuolo. È morto ieri sera il papà, Salvatore Criscuolo. I funerali si terranno venerdì 21 luglio a Soverato alle ore 17 nella chiesa Santa Maria Immacolata.

Salvatore Criscuolo è stato un vero sportivo e un uomo di grande cuore. C'è stato per i figli e con lo sport c'è stato tante generazioni. È stato un esempio di tenacia, rara bontà e infinita dignità. «Ci ha insegnato a non mollare, a non cedere alle provocazioni, a non scendere a compromessi e questo lo ha insegnato con lo sport a tanti ragazzi che ora lo piangono con noi» - così lo ricorda Giusy.

«Giusy tuo padre ci ha insegnato a correre e con le prime gare e quelle coppe piccoline ci ha tolto dalla strada, perché la scelta era diventare delinquenti. Se ne va un pezzo della storia di Soverato. Salvo sempre con noi» - così invece viene ricordato da chi lo conosceva.

Il presidente del network LaC, la direzione generale, i direttori e l'intero gruppo Pubbliemme - Diemmecom - LaC network - viaCondotti21 si stringono a Giusy e a tutta la sua famiglia.