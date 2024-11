Politica reggina in lutto. Intorno alle 13 di oggi, 15 febbraio, è venuto a mancare Leone Manti, per tutti Lillo, da tempo in uno stato di salute precario. Esponente per una vita della Democrazia Cristiana, dal 1983 al 1985, Manti è stato consigliere regionale con il ruolo di assessore ai Trasporti, Enti Locali e Cooperazione nella giunta regionale di Bruno Dominijanni.

Ma Lillo Manti è stato anche Deputato nel corso della XI legislatura della Repubblica Italiana, eletto nel 1992 nelle fila della DC, restando in carica fino al 1994.

A cavallo del nuovo millennio Manti si è iscritto all'Udc con la quale, nel 2006, ricevette la soddisfazione di essere il candidato dal centrodestra alla presidenza della Provincia di Reggio Calabria, ottenendo il 39,95% dei voti, venendo sconfitto da Giuseppe Morabito che rappresentava il centrosinistra.

Successivamente Manti ha aderito alla Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza, di cui fino al 2013 è stato vicepresidente del Consiglio Nazionale. Ma tutta la vita politica di Lillo Manti è stata contrassegnata da un amore viscerale per la politica di cui conosceva ogni vizio e virtù. La camera ardente sarà allestita, con ogni probabilità, a Palazzo Campanella.