Odissea 2000, il parco acquatico più grande del Sud Italia è pronto ad aprire i battenti dell’estate 2019. La 25esima stagione partirà ufficialmente oggi, sabato 15 giugno.



Se da 25 anni l’acquapark di contrada Zolfara, nell’area di Rossano, continua ad essere punto di riferimento e a collezionare premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali, è anche per quella capacità che ha di rispondere alle esigenze e alle richieste dell’ospite.



L’ultimo in ordine di tempo dei premi che lo testimoniano è lo Europe's best aqua parks 2019, la conferma del riconoscimento della prestigiosa rivista Travel Circus che pone l’Acquapark al 5° posto dei 25 migliori parchi acquatici in Europa. È stato poi decretato Parco acquatico dell’anno nel 2008 dal Parksmania Awards, ha ottenuto nel 2011 il premio Golden pony 2011, dal 2013 al 2018 è nella top ten Italia ed Europa del Premio Tripadvisor Traveller’s Choice. Nella Hall of Fame di Tripadvisor e nella top 10 Parchi acquatici d’Europa – classifica Travel Circus per il 2018.



Tra le 27 attrazioni presenti nel Parco, alcune sono interamente dedicate ai più piccoli e alle famiglie. C’è il Polidoro, lo scivolo che fa sperimentare ai più piccoli l'emozione di un tuffo tra i tentacoli di un mostro marino. Il Micro Splash, lo scivolo morbido che si sviluppa su 5 scivoli lunghi 7,50 metri e alti 2,30. Il Mikro Toboga, rosso e lungo 10 metri. La Penelope’s House la casa dove nascono fantasiosi getti d’acqua. Il Castello di Hermes all’Isola di galatea, l’area a misura di bambino con il water playground e le sue 10 piattaforme di camminamento, i 153 getti d'acqua, il ponte, i 2 tunnel, l'altalena, i 5 acquascivoli e il catino con svuotamento a cascata, 2 acquascivoli snake.