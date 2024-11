Si tratta di G. F., 31enne originario di Cosenza. Lo stupro è avvenuto lunedì sera, in zona Prati a Roma

Roma - E'stato fermato il presunto stupratore della ragazzina di 16 anni, violentata lunedì sera in zona Prati a Roma. Si tratta di G. F., 31enne, originario del cosentino, appartenente al ministero della Difesa, in forza presso l'Arsenale della Marina. Il fratello dell'uomo, inoltre, è stato denunciato per favoreggiamento, poiché è stato bloccato mentre recuperava la bicicletta utilizzata dallo stupratore per arrivare a piazzale Clodio, mentre il responsabile della violenza si era nascosto a casa sua. Il trentunenne è stato riconosciuto senza alcun dubbio dalla vittima. Ad incastrare l'uomo anche le immagini delle telecamere di alcuni negozi della zona e diverse testimonianze.