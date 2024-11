Il noto personaggio del varietà televisivo ‘Made in Sud’ è stato protagonista di un show memorabile a Cosenza. L’evento è stato organizzato dalla lista Orgoglio Brutio, a sostegno del candidato a sindaco Carlo Guccione

COSENZA – La comicità napoletana di Eddy Scampia approda a Cosenza, calamitando l'attenzione di migliaia di persone accalcate davanti al palco allestito lungo Via Popilia. Il noto personaggio del varietà televisivo Made in Sud, interpretato da Pasquale Palma, è stato protagonista nella serata del 2 giugno, di uno show memorabile, carico di risate. L'evento è stato organizzato dalla lista Orgoglio Brutio, a sostegno del candidato a sindaco Carlo Guccione, all'insegna dello slogan “Via Popilia non più periferia ma centro della città”, ideato da Marco Zaffino, promotore della compagine inserita nell'Alleanza Civica Progressista. Oltre due ore di spettacolo e di applausi, tra gag e musica neomelodica.