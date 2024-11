Cento anni, ex combattente. Ma in realtà non ha ancora smesso di combattere, di dire la sua per la Calabria che verrà. Vittorio Amendola non è voluto mancare neanche stavolta all’appuntamento elettorale. E così questa mattina, mascherina sul volto e tessera elettorale in pugno, si è recato al suo seggio di appartenenza, il numero 3, a Longobardi, piccolo centro di poco più di duemila anime nel Cosentino.

Un seggio tutto al femminile che lo ha accolto e ha voluto immortalare il momento con una foto di gruppo assieme a Vittorio, perché ha visto nel suo gesto un messaggio da lanciare alle generazioni più giovani, ma anche a chi si dice disilluso e ha ormai rinunciato a recarsi alle urne: è importante esercitare il proprio diritto di voto, scegliere, dire la propria e contribuire così a disegnare – o ridisegnare – il territorio in cui si vive.