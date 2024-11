Un ex presidente di seggio spiega cosa fare per non rischiare che la scheda venga annullata

Ormai manca poco. Domenica 4 marzo si vota per il rinnovo del Parlamento italiano. Alle urne andremo con una nuova legge elettorale, il Rosatellum, che si basa su un sistema misto, maggioritario e proporzionale.

Molte le novità che potrebbero indurre gli elettori in errore. Abbiamo chiesto a un esperto di spiegarci qual è la modalità corretta per votare e cosa evitare per non rischiare che il nostro voto venga annullato in sede di spoglio delle schede. Vincenzo Graziano, avvocato vibonese, è stato presidente di seggio per 25 volte, dalle elezioni del 1979 in poi. A lui abbiamo chiesto un breve vademecum sulle modalità di voto.