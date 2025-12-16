Allarmante episodio di violenza all’interno dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. A denunciarlo la lista Insieme in lizza per le elezioni della Rappresentanza studentesca nell’Ateneo.

Secondo quando pubblicamente denunciato dallo stesso candidato nel pomeriggio di lunedì il giovane Ciro Rizzaro sarebbe stato aggredito, dovendo poi fare ricorso all’ospedale Pugliese-Ciaccio del capoluogo per le cure ed una prognosi di 15 giorni.

L’episodio si è consumato durante o al termine di un confronto elettorale tenutosi nei locali della radio universitaria. Durante le fasi concitate anche una studentessa sarebbe stata oltraggiata con frasi misogine per il solo fatto di essere donna.

«Siamo davanti ad episodi che nulla hanno a che fare con il confronto politico e che rappresentano invece intimidazione, sopraffazione ed una deriva inaccettabile del dibattito democratico – è scritto in una nota di profondo biasimo pubblicata dalla lista Insieme - Oggi non è stato colpito solo un singolo candidato: è stata colpita la libertà di partecipare, di esporsi e di rappresentare».

La lista, che rimanda ad altre sedi i percorsi giudiziari del fatto, invita il Magnifico Rettore ed il Senato accademico a non sottovalutare i fatti aprendo un confronto pubblico.