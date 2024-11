L'attestato sarà conferito «per l’impegno sociale e l’attività di volontariato che ora svolge in favore dei ragazzi più piccoli, dopo aver ricevuto aiuto in un periodo difficile della propria vita»

Si chiama Elisaveta Petronella Merfu, ha diciannove anni ed è residente a Scalea. È una dei trenta giovani che il presidente Sergio Mattarella ha nominato in giornata Alfieri della Repubblica. La consegna degli attestati avverrà il prossimo 24 febbraio. La scelta è ricaduta su Merfu «per l’impegno sociale e l’attività di volontariato che ora svolge in favore dei ragazzi più piccoli, dopo aver ricevuto aiuto in un periodo difficile della propria vita». Il tema che ha ispirato la scelta dei giovani Alfieri, si legge in un nota del Quirinale, è la solidarietà per la pace.

Ed ancora, la selezione «è stata orientata a valorizzare comportamenti e azioni solidali, ora nell’ambito di un’accoglienza a ragazzi ucraini in fuga dalla guerra, ora attraverso altri gesti di amicizia, cooperazione, inclusione affinché le diversità non diventino mai barriere». Insieme a Merfu, hanno ricevuto la nomina anche altri due calabresi: Maria Grazia Fragale, 17 anni, residente a Serrastretta e il coetaneo Francesco Spataro, residente a Celico.

Grande orgoglio per la città di Scalea

«È una grande gioia apprendere una notizia così bella per Petronella Merfu e per tutta Scalea - ha scritto il sindaco Giacomo Perrotta -. Aiutare il prossimo, soprattutto i più piccoli, da tanta felicità. Una comunità diventa solida e solidale se tutti insieme remiamo nella giusta direzione. Complimenti ancora».

Le parole del Punto Luce

La giovane Petronella ha frequentato a lungo le realtà associative del posto in cui è cresciuta. «Già da bambina, frequentando prima il Centro Fuoriclasse e poi il Punto Luce, eri in prima linea ogni volta che vi si chiamava alla partecipazione attiva - si legge sulla Pagina del Punto Luce, coordinato da Angelo Serio -. Da ragazza sei stata con noi protagonista della rete giovanile di Libera e di Crescere al Sud, e negli ultimi anni una delle colonne del gruppo SottoSopra Scalea di Save the Children. Oggi, da ex beneficiaria, sei ancora con noi per aiutare i più piccoli. Siamo felici che tu sia stata scelta tra gli Alfieri della Repubblica 2023, e che il 24 andrai al Quirinale a ritirare il premio dalle mani del nostro Presidente Mattarella. E siamo certi - conclude la nota - che tutta Scalea sia orgogliosa di te!».