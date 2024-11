Sarà Emergency a gestire l'ospedale da campo che sarà allestito a Crotone nei prossimi giorni. La decisione è stata presa al termine di un incontro tra il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, Gino Strada e il direttore della Protezione civile della Calabria Fortunato Varone.

Il Comitato operativo della Protezione Civile ha già disposto in collaborazione con la Difesa e la Croce Rossa l'istallazione di 8 ospedali da campo in Campania, Liguria e Umbria, alle quali si aggiungeranno a breve le strutture di Cosenza, Barletta e Torino, i cui lavori sono prossimi alla conclusione. «Un'attività in continua evoluzione e che sta proseguendo in queste ore con i sopralluoghi nelle Regioni che hanno richiesto strutture medico campali per alleggerire la pressione sulle aziende ospedaliere» Così conclude il dipartimento di Protezione Ccvile in un comunicato.