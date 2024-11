La ripresa a tamburo battente del monitoraggio sul territorio, innescata dalla consegna di un nuovo stock di tamponi alla task force dell’Asp, ha generato un rialzo dei casi positivi con 15 episodi in più rispetto al bollettino precedente.

Nuovi casi nel capoluogo

Nel comune di Cosenza salgono a sedici i soggetti con il coronavirus, dei quali undici in isolamento domiciliare e sei in ospedale. Ci sono poi due nuovi casi anche a Rende e tre a Dipignano mentre si amplia anche la platea dei territori della Valle del Savuto in cui si registrano persone affette dal Covid 19. In particolare segnalato un tampone positivo a Pianecrati e uno a Grimaldi.

Si spera nella guarigione

Gli anziani della casa di riposo Santa Maria di Bocchigliero sono sempre osservati speciali. Uno di loro non ce l’ha fatta: è deceduto il primo aprile. Altri quattro sono ricoverati in ospedale mentre undici godono di buona salute nonostante la positività al test. Si spera in una loro guarigione al termine dei canonici 14 giorni di incubazione. Nei prossimi giorni saranno nuovamente sottoposti a controllo.

Il quadro dei ricoveri

L’Azienda Ospedaliera di Cosenza ospita nei propri reparti 51 pazienti: 38 nell’unità operativa di malattie infettive e nell’attigua pneumologia; tre in rianimazione; dieci al Covid del Santa Barbara. Altre sei persone sono ricoverate all’ospedale Iannelli di Cetraro. C’è poi un cosentino in terapia intensiva al Mater Domini di Catanzaro.

La situazione comune per comune

Cosenza 6 ricoverati, 11 in isolamento domiciliare

Rende 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Corigliano-Rossano 11 ricoverati, 13 in isolamento domiciliare

Altomonte 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Amantea 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Belsito 1 ricoverato, 3 in isolamento domiciliare

Bocchigliero 3 ricoverati, 15 in isolamento domiciliare

Cariati 2 ricoverati

Carpanzano 1 ricoverato

Casali del Manco 1 ricoverato

Cassano Jonio 2 in isolamento domiciliare

Castrovillari 1 in isolamento domiciliare

Cetraro 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Dipignano 1 ricoverato, 3 in isolamento domiciliare

Francavilla Marittima 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Frascineto 1 in isolamento domiciliare

Fuscaldo 2 ricoverati

Grimaldi 1 in isolamento domiciliare

Mangone 2 in isolamento domiciliare

Marzi 3 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Mendicino 1 in isolamento domiciliare

Montalto Uffugo1 in isolamento domiciliare

Oriolo 2 ricoverati, 4 in isolamento domiciliare

Paola 2 ricoverati, 2 in isolamento domiciliare

Pianecrati 1 ricoverato

Praia a Mare 1 ricoverato

Roggiano Gravina 2 ricoverati

Rogliano 8 ricoverati, 19 in isolamento domiciliare

San Lucido 4 ricoverati, 37 in isolamento domiciliare

Santo Stefano di Rogliano 1 ricoverati, 3 in isolamento domiciliare

Scala Coeli 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Terranova da Sibari 2 in isolamento domiciliare

Tortora 1 in isolamento domiciliare