Dopo due giornate con i rubinetti a secco, solo in serata è stata ripristinata l’erogazione in tutti i quartieri. Il primo cittadino annuncia azioni legali contro Regione e Sorical

È rientrata l’emergenza idrica che per due giorni ha funestato la città di Catanzaro. Da poco sono stati riaperti i serbatoi al servizio del centro storico e dei quartieri di Mater Domini, Gagliano e San Leonardo, ma serviranno diverse ore prima che l’acqua torni nei rubinetti. Si renderanno necessari nuovi interventi della Sorical nei prossimi giorni per risolvere tutti i problemi che sono emersi sulla rete. Il sindaco Sergio Abramo sta seguendo da Palazzo De Nobili la situazione, tenendosi in stretto contatto con i tecnici della Sorical e naturalmente con i servizi tecnici comunali che hanno dovuto effettuare diverse manovre dai serbatoi per sfruttare al meglio la ripresa della portata dall’impianto di Alli. I disagi, sia pure allentati, potrebbero proseguire nei prossimi giorni.

Risarcimento dei danni

«Ho già dato da tempo incarico ai nostri uffici legali di predisporre gli atti per richiedere il risarcimento dei danni a Regione e Sorical». Lo afferma il primo cittadino in una nota. «Era stato assunto un impegno formale - continua -, peraltro verbalizzato in Prefettura, dall’assessore regionale Roberto Musmanno per una messa in sicurezza della condotta di Alli. Sono passati anni senza che ciò avvenisse. Spero che le risposte arrivino prima dell’avvio formale del procedimento, ma se ciò non dovesse avvenire chiederò al Codacons di starci al fianco. Resta evidente che l’eventuale risarcimento danni che otterremo lo utilizzeremo per indennizzare i nostri cittadini dei disagi subiti».

