La Prefettura si prepara ad affrontare la seconda orda umana negli ultimi dieci giorni. Convocata una riunione operativa per il coordinamento delle attività di primo soccorso.

REGGIO CALABRIA - Secondo sbarco di massa nel giro di due settimane. Ancora una volta, un mare di gente, ben 1023 migranti recuperati durante una traversata, stanno per giungere nel porto della città dello stretto a bordo della nave 'San Giorgio' della Marina Militare. Tra loro, 141 minorenni, 798 uomini e 84 donne. L'arrivo è previsto per la mattinata odierna. L'Ufficio territoriale del Governo ha convocato una riunione operativa per coordinare le attività di assistenza e primo soccorso.

Come nei precedenti sbarchi, è stato stabilito che circa 400 migranti saranno ospitati presso le due strutture messe a disposizione dal comune di Reggio Calabria, che assicura anche la somministrazione dei pasti e garantisce le misure di prima assistenza, con la collaborazione delle associazioni di volontariato. Gli altri verranno trasferiti in strutture, anche fuori regione.

All’incontro svoltosi in prefettura hanno partecipato i rappresentanti del Comune capoluogo, della Provincia, delle Forze di Polizia, della Capitaneria di Porto, della Direzione Marittima della Calabria e della Basilicata, del Suem, della Protezione Civile regionale, dell’Azienda Sanitaria provinciale, dell’Azienda Ospedaliera, delle associazioni di volontariato e della Croce Rossa.