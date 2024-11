Si tratta di un uomo di 69 anni. Stava cercando di tenere lontane le fiamme dal proprio terreno

Una persona è morta nel comune di San Pietro in Guarano, in contrada Padula, alle porte di Cosenza, mentre cercava di allontanare dal proprio terreno, uno dei focolai di un vasto incendio che da questa mattina hanno aggredito l’intera zona. Si tratta di Mariano Pizzuti 69 anni. Secondo quanto si è appreso sarebbe morto per le gravi ustioni riportate. Si era alzato in volo anche l'elisoccorso per raggiungere la vittima ma il pilota è dovuto rientrare per la densa coltre di fumo che avvolge l'intera zona.

400 le persone evacuate

La situazione tra Padula e contrada San Benedetto in Guarano è particolarmente critica, con diverse unità dei vigili del fuoco all’opera per contrastare l’avanzare delle fiamme verso le abitazioni. Circa 400 le persone temporaneamente evacuate in attesa che le loro abitazioni vengano messe in sicurezza. Le famiglie allontanate hanno trovato momentaneamente riparo nel campo sportivo di San Benedetto.

Sul posto anche diverse unità della polizia di stato ed il sindaco Francesco Cozza.