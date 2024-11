Sono partiti questa mattina dal Veneto 14 operatori dei vigili del fuoco diretti in Calabria per rinforzare il dispositivo antincendio che da giorni sta lottando contro gli incendi boschivi che attanagliano il Sud Italia. Da Mestre sono partiti 9 vigili del fuoco e 4 automezzi, che raggiungeranno Crotone insieme a un Dos (Direttore operazioni di spegnimento) e un altro operatore del comando di Belluno. Da Verona altri due vigili del fuoco tra cui un Dos raggiungeranno Catanzaro per essere subito impiegati sul territorio.