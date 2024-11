Dopo il sopralluogo del capo della Protezione Civile regionale Carlo Tansi, il sindaco emette ordinanza di chiusura del liceo

Sopralluogo del capo della Protezione civile regionale Carlo Tansi a Girifalco per verificare le condizioni della strada che conduce al liceo scientifico Ettore Majorana, crollata a settembre per la seconda volta dopo una prima frana nel mese di gennaio. Tansi ha avuto quindi modo di verificare personalmente i “motivi ostativi sulle vie di fuga esistenti a servizio del liceo” convincendo il sindaco Pietrantonio Cristofaro ad emettere un’ordinanza di chiusura dell'edificio scolastico. Gli stessi studenti avevano chiesto con forza di essere trasferiti momentaneamente in altre sedi, così come avvenuto a gennaio. Alle loro voci si erano unite anche quelle dei genitori e del movimento civico “cittadini liberi e attivi” guidato dal capogruppo in consiglio comunale Luigi Antonio Stranieri che ha sempre rilevato seri problemi sulla tenuta della strada dopo la prima frana. Nell’ordinanza il sindaco ha rilevato come Tansi abbia evidenziato che "la viabilità allo stato esistente non assicura la normale evacuazione in caso di emergenza in quanto un ampio tratto della circonvallazione ad ovest del liceo è classificato nel Pai della regione come area di attenzione per pericolo di inondazione. Al fine di garantire la pubblica incolumità - conclude l’ordinanza - si ritiene necessario provvedere, in via precauzionale, alla chiusura del liceo a partire da domani mercoledì 8 novembre 2017".