«Sono qui da stamattina, per poter dire io c’ero». E ancora: «Lo voglio raccontare ai nipoti, quando mi chiederanno di questo giorno». Voci emozionate, quelle dei devoti di mamma Natuzza, che sin dalle prime ore del mattino si stanno riversando nella spianata della Villa della Gioia, a Paravati. La macchina organizzativa è in piena attività, gli operai della cittadella di Maria stanno accogliendo i fedeli che arrivano a piedi o a bordo delle navette. Ad assicurare che tutto si svolga nel migliore dei modi e in sicurezza un massiccio servizio d’ordine: polizia, carabinieri, finanzieri, volontari della protezione civile. Mancano poche ore all’avvio delle celebrazioni per l’apertura della causa di beatificazione di Natuzza. Ma l’emozione è già fortissima. L'evento, a partire dalle ore 17, sarà trasmesso in diretta da LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre, e in streaming web da ilvibonese.it e lacnews24.it

