Ennesimo grave incidente stradale nel Cosentino. Un uomo di 60 anni, S.O., questa sera a Cetraro è stato investito in pieno da un'auto mentre attraversava la strada. Il drammatico impatto è avvenuto sulla statale 18, zona Santa Maria di Mare, la stessa già teatro di un sinistro nei giorni scorsi. Il conducente dell'auto si é subito fermato per prestare soccorso. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare il ferito all'ospedale di Paola e le forze dell'ordine per i rilievi e l'avvio delle indagini. Il 60enne ha riportato fratture al bacino, al femore e un'emorragia celebrale. Per questo è stato trasferito all'ospedale di Cosenza.

Francesca Lagoteta