Continua a mietere vittime la “strada della morte”. Nel sinistro ferite altre due persone. Sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco e sanitari del 118

Incidente sulla strada statale 106, all'altezza del km 231 nel comune di Isola Capo Rizzuto, avvenuto intorno alle 18.40 di oggi pomeriggio. Due autovetture, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate; nei due mezzi viaggiavano complessivamente tre persone. Due sono rimasti ferite, per la terza, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo. Non sono state rese ancora note le generalità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia, e il 118 che si è preso cura dei feriti. Continua, quindi, a mietere vittime la cosiddetta “strada della morte” che anche questa volta ha lasciato una vittima.