La furia dell’uomo si sarebbe scagliata anche contro gli agenti della Volante intervenuti sul posto. È stato infine condotto in carcere

Intorno alla mezzanotte di sabato scorso, in pieno centro cittadino, si è verificato un ulteriore episodio di violenza ai danni di gestori ed avventori dei locali di intrattenimento di questa città.

A rendersi protagonista della spiacevole vicenda un quarantatreenne vibonese, Ivan Russo, operaio con precedenti penali, che, entrato in evidente stato di alterazione nei locali del ristorante “da Roberto” in via Gagliardi, ha dapprima preso ad inveire e minacciare il proprietario del locale e la sua compagna, e li ha poi aggrediti fisicamente.

!banner!

Gli operatori della “Volante”, intervenuti sul posto, hanno inizialmente cercato di ricondurre alla calma il Russo, che nel frattempo aveva pure tentato di infrangere una vetrina del locale. Dopo poco sono rimasti anch’essi vittime dell’azione violenta dell’uomo. Per tali ragioni, ridotto all’impotenza, l’aggressore è stato immobilizzato, dichiarato in arresto e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nelle concitate fasi dell’aggressione, gli operatori della Volante hanno riportato lievi ferite, così come il proprietario del locale e la sua compagna.