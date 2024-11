Potrebbe essere stata una stufa accesa ad aver causato il corto circuito che ha mandato a fuoco la struttura. Al momento non ci sarebbero feriti. Sulla vicenda indagano i carabinieri

Era diventato un ricovero per senza tetto, extracomunitari e clandestini in cerca di un luogo in cui trascorrere la notte. Specie ora che il gelo ha toccato minimi storici. E potrebbe essere stata proprio la stufetta accesa da uno degli ospiti ad avere causato il corto circuito che ha mandato a fuoco a Rende un’ex scuola. Nell’edificio da tempo venivano accumulati abusivamente pneumatici. Proprio questi hanno nutrito il fuoco. All’alba sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non sembrano esserci vittime.

Tiziana Bagnato