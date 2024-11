Era stato arrestato nei giorni scorsi dalla compagnia dei carabinieri di Catanzaro per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari avevano rinvenuto in casa di R. F., 32enne catanzarese, marijuana già suddivisa in involucri. Dopo l'udienza di convalida dell'arresto, il Gip del Tribunale di Catanzaro, Paola Ciriaco, ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, così come richiesto dal legale difensore dell'imputato, Eugenio Felice Perrone.

La Procura aveva chiesto, al contrario, la custodia cautelare in carcere.