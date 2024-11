Con riferimento all'articolo dal titolo Santo Stefano di Rogliano: Comune e parrocchia ereditano beni da un'anziana cittadina dal sindaco di Santo Stefano di Rogliano Lucia Nicoletti riceviamo e pubblichiamo:

«Facendo seguito all’articolo di stampa apparso sulla testata on line lacnews.it in data 14/2/2023 ore 23.30 a firma di Salvatore Bruno, relativo al lascito testamentario di una cittadina a favore di Comune e Parrocchia, si evidenzia quanto segue: le propalazioni riportate e ricondotte a quanto affermato dall’opposizione consiliare contengono inesattezze e insinuazioni che si ritiene di dover puntualizzare anche e soprattutto in merito alla “presunta inerzia” dei servizi sociali comunali. Il caso in esame è stato attenzionato con richiesta di intervento dei servizi sociali comunali già in data 14 aprile 2022. Successivamente alla doverosa istruttoria, minuziosamente compiuta dall’assistente sociale, si provvedeva in data 3/5/2022 a formulare richiesta al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno. Tale nomina avveniva precedentemente al trasferimento della signora in Rsa, e non già successivamente per come erroneamente riportato nel summenzionato articolo. Tanto si doveva al fine di sgombrare il campo da gratuite insinuazioni e da strumentalizzazioni politiche di vicende assolutamente riservate che, in ogni caso, hanno visto i servizi sociali comunali agire nella massima celerità, competenza e professionalità».