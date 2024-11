L’uomo con precedenti penali in particolare per spaccio di stupefacenti, è stato sottoposto agli arresti domiciliari

Nell’ambito del piano straordinario del controllo del territorio predisposto dal questore di Cosenza Luigi Liguori, al fine di contrastare lo spaccio di droga, la Polizia ha arretato nel pomeriggio il pluripregiudicato Filippo Meduri di 37 anni, trovato in possesso di 40 grammi di eroina e cocaina, durante un perquisizione domiciliare e personale. Durante la stessa perquisizione sono stati trovati, nascosti nella stanza da letto banconote di piccolo taglio.

Meduri, con precedenti penali in particolare per spaccio di stupefacenti, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre proseguono le attività di indagine della Squadra mobile della Questura di Cosenza per contrastare l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel cosentino.