Il materiale rinvenuto è stato sequestrato mentre l'uomo è stato sottoposto ai domiciliari

I carabinieri della Stazione di Bovalino, in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori "Calabria", hanno tratto in arresto Vincenzo Biviera, 32enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di "produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope".

Nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione e nell'auto, i militari hanno rinvenuto alcuni grammi di eroina suddivisa in dosi, oltre 40 grammi di marijuana contenuta in 2 buste in cellophane e un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato mentre l'uomo è stato sottoposto ai domiciliari nella sua abitazione come disposto dall'autorità' giudiziaria.(AGI)