Settantadue le persone rinviate a giudizio. L’università ‘Magna Graecia’ si è costituita parte civile

Catanzaro - Partito e subito rinviato il processo alle 72 persone rinviate a giudizio con l’accusa di aver “taroccato” esami nelle facoltà di Scienze Economiche e Aziendali e Giurisprudenza. L’inchiesta è partita nel 2007 e ha avuto tre appendici che hanno portato il numero degli indagati a più di 70. Gli imputati sono chiamati a rispondere, a vario titolo, dei reati di corruzione, falso ideologico e materiale del pubblico ufficiale in atto pubblico, falso per indurre in errore l'Ateneo, soppressione e distruzione di atti.

La prima udienza risale al 12 aprile del 2013. Da allora ci sono stati numerosi rinvii dovuti sempre a difetti di notifiche. E le questioni di problemi di forma sono tornate anche oggi, in aula, dove le difese hanno eccepito la mancata notifica a qualcuno della proroga delle indagini oltre alla maturata prescrizione dei reati contestati ad alcuni indagati. Il presidente del collegio giudicante si è riservato di decidere alla prossima udienza fissata per l’11 febbraio 2015.