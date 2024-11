Ieri a Cosenza l'incontro del Comitato per l'ordine e la sicurezza. Il sindaco Pellegrino: «Sono confortato perché ho avuto l’opportunità di constatare personalmente la forte vicinanza delle istituzioni e dello Stato. Le forze sane di questa città sapranno coagularsi per respingere ogni forma di delinquenza e di sopruso»

Si è tenuta nella giornata di ieri a Cosenza una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza convocata dal prefetto Vittoria Ciaramella. L’incontro è stato convocato in seguito all’escalation criminale registrata nelle settimane scorse in città.

Erano presenti i comandanti provinciali dei Carabinieri Agatino Saverio Spoto e della Guardia di Finanza Giuseppe Dell’Anna, il questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro e il sindaco di Amantea Vincenzo Pellegrino. Nel corso della riunione sono stati analizzati gli eventi anche alla luce del turbamento che hanno provocato nell’opinione pubblica e nella vita democratica della città. Il Comitato si è detto intenzionato a seguire l’evolversi della situazione. Il prefetto ha inoltre disposto l’adozione di tutte le misure atte a contrastare il diffondersi di gesti criminali, confermando il massimo livello di allerta e di controllo del territorio. Le indagini sono in corso e l’auspicio è che presto si possa arrivare a individuare eventuali autori degli atti delinquenziali.

«Esco confortato da questa riunione – ha dichiarato il sindaco Pellegrino – perché ho avuto l’opportunità di constatare personalmente la forte vicinanza delle istituzioni e dello Stato alla città di Amantea. Voglio rassicurare i miei concittadini che le forze dell’ordine operano un controllo continuo del territorio ed assicurano, con la loro presenza, la massima agibilità democratica. Ripetendo quanto già affermato nel recente appello social, invito tutti i cittadini alla massima vigilanza e alla massima attenzione nel garantire tutti i perimetri del convivere civile».



«Quelli posti in essere sono atti inqualificabili e vili ma sono convinto che Amantea saprà trovare nel suo seno tutti gli anticorpi necessari a combattere il malaffare. Le forze sane esistenti in questa città sapranno coagularsi per fare quadrato e respingere con forza ogni forma di delinquenza e di sopruso. Sono altresì sicuro – ha concluso – che tutti i cittadini, corroborati e sostenuti dalle forze dell’ordine, sapranno ingaggiare questa giusta lotta che è innanzitutto di civiltà. Indietro non si torna».