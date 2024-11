Il Ministro Alfano presiederà un vertice sulla sicurezza in programma giovedi 11 febbraio a Reggio Calabria

Il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, giovedì 11 febbraio alle ore 16.30, presiederà, presso la Prefettura di Reggio Calabria, la Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza della Calabria, per un esame dello stato dell’ordine e della sicurezza pubblica della regione e per un punto di situazione sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Secondo quanto si legge in una nota del Ministero all’incontro, parteciperanno anche i Vertici nazionali delle Forze di polizia e saranno presenti le Autorità provinciali di pubblica sicurezza, le Forze di polizia territoriali e i rappresentanti della Magistratura. Al termine, seguirà un incontro con la stampa.