Forse un malore all'origine dell'incidente che si è verificato a Fossato Serralta nel Catanzarese. Un uomo si trovava alla guida della sua autovettura, una Hyundai Matrix, quando probabilmente a causa di un malore ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il muretto di contenimento.

L'impatto è stato talmente violento che la vettura ha sfodato il muro finendo la sua corsa in una scarpata. L'uomo, un anziano, ha fatto un volo di circa trenta metri schiantandosi in una radura di fitta vegetazione. Sul posto sono intervenute le squadre di vigili del fuoco e l'ambulanza che ha trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese di Catanzaro. Le condizioni di salute tuttavia non destano preoccupazione. L'uomo avrebbe riportato solo qualche escoriazione.

Luana Costa