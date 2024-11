Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 8 in contrada Spartà nel comune di Lamezia Terme. Unica vettura coinvolta una Hyundai Accent che, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo fuori strada andando ad impattare contro un palo della rete di distribuzione enel. A bordo il solo conducente, un uomo di 60 anni circa rimasto incastrato nell'abitacolo. Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è valso ad estrarre il malcapitato dalla vettura. Lo stesso, ferito ma cosciente, veniva immobilizzato in collaborazione con il personale sanitario del Suem118 che ha provveduto successivamente al trasportato presso struttura ospedaliera. Le unità vigilfuoco provvedevano altresì alla messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale. Sul posto carabinieri per quanto di competenza.