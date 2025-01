Il salvataggio di un escursionista di 27 anni, di Bari, in difficoltà in seguito ad una caduta sul massiccio del Pollino - fra Basilicata e Calabria - è l'intervento di maggior rilievo effettuato in provincia di Potenza, dalla notte scorsa in gran parte interessata da una forte nevicata, che ha provocato anche disagi alla circolazione automobilista.

L'escursionista è stato trovato su un sentiero a 1.800 metri di quota: per soccorrerlo sono state impegnate tre squadre del Soccorso Alpino (due lucane e una calabrese). Poco prima delle ore 3 di oggi, una delle squadre lo ha raggiunto - dopo una marcia in condizioni rese difficili dalla neve - e lo ha riscaldato, per evitare che le sue condizioni peggiorassero. Poi, in barella, l'uomo è stato trasportato a valle e caricato su un'ambulanza: l'intervento si è concluso intorno alle ore 5.30. Le sue condizioni non sono gravi.

A Potenza, la neve ha raggiunto un'altezza compresa tra 15 e 20 centimetri: nelle strade la circolazione non è ovunque facile ma i mezzi sono al lavoro per migliorare la situazione. Secondo quanto si è appreso, si sta valutando la possibilità di chiudere le scuole, domani. È in dubbio, stasera, la partite di Serie C Potenza-Benevento. I Vigili del fuoco sono impegnati nel capoluogo, nella zona di Pescopagano (Potenza) e nel Vulture per rimuovere alcuni alberi caduti sotto il peso della neve e per soccorrere automobilisti in difficoltà.