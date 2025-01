Annunciata dalle previsioni meteo delle ultime ore, la neve è tornata a fare capolino sui monti della Sila. Sta nevicando sulla Statale 107 e sulle principali località turistiche silane: Camigliatello Silano e Lorica. Le previsioni parlano di un peggioramento nel pomeriggio con le nevicate che dovrebbero intensificarsi fino a raggiungere i 40-50 centimetri.

Per le condizioni meteo a Lorica «causa delle attuali condizioni di sicurezza e dell’impraticabilità delle piste, le due piste della Valle dell’Inferno rimarranno chiuse per la giornata odierna» per come comunicano i canali social delle Ferrovie della Calabria. Continuano a restare chiuse le piste di Camigliatello Silano, mentre la Sila è stata presa d’assalto anche in questo weekend da centinaia di turisti.