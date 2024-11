Bollino rosso il prossimo week-end. Soprattutto quando ci sono bimbi a bordo, si consigliano partenze intelligenti per non rimanere bloccati nelle code

Un traffico da "bollino nero" è previsto sulle strade e autostrade italiane durante le mattine del 4 e 11 agosto, l’apice dell’esodo estivo. Il prossimo fine settimana invece sarà da "bollino rosso", come è solito per tutti i week-end di agosto e a ferragosto. Il traffico da rientro in città è invece previsto nelle ultime due domeniche di agosto e nel primo fine settimana di settembre. Soprattutto se ci sono bimbi a bordo, meglio organizzarsi con partenze intelligenti per non rimanere bloccati nel traffico.