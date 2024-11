La deflagrazione ha danneggiato la saracinesca del locale e la parte anteriore di un furgone. In corso le indagini per risalire a movente e ai responsabili del grave gesto

Una bomba di medio potenziale è stata fatta esplodere in un garage di proprietà di una coppia di coniugi nel centro di Simbario. Non ci sono feriti. La deflagrazione ha danneggiato la saracinesca del locale e la parte anteriore di un furgone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno che hanno avviato le indagini per risalire al movente e ai responsabili del grave gesto. In corso la verifica di ulteriori danni alla struttura.