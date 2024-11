Paura anche per una scolaresca ospite della struttura turistica per una manifestazione sportiva. Sul posto i Vigili del fuoco e le forze dell' ordine

Paura questa mattina nel villaggio turistico "Faro Punta Stilo" di Guardavalle, nel Catanzarese. Una bombola, probabilmente a causa di una fuoruscita di gas, e' esplosa, intorno alle 7, in uno dei bungalow, ferendo gravemente un ospite straniero. Apprensione anche per una scolaresca del Reggino presente nella struttura per una manifestazione sportiva. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato, i Carabinieri e i sanitari del 118.