È accaduto a belvedere marittimo dove l’esplosione di una bombola di gas ha distrutto uno stabilimento balneare. All’interno della struttura non c’era nessuno

Belvedere Marittimo (CS) - Uno stabilimento balneare è stato distrutto dall'esplosione di una bombola di gas a Belvedere Marittimo. Lo scoppio è avvenuto mentre nella struttura non c'era nessuno. Una bombola di gas, probabilmente a causa della vicinanza con prodotti infiammabili, ha preso fuoco ed è scoppiata. La struttura, realizzata in legno, è stata distrutta. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto.