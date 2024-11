Vasta zona della città rimasta senza corrente elettrica. Il guasto sarebbe stato accidentale

Una centralina dell'Enel e' esplosa, con un forte boato, questa mattina, in via dei Mille, a Cosenza, lasciando senza energia elettrica una vasta zona della citta', nei pressi del tribunale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area. I tecnici dell'Enel hanno poi a lungo lavorato per ristabilire l'erogazione della corrente. Il guasto sarebbe stato accidentale. (Agi)