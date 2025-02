Restano gravi ma stabili le condizioni di Francesco Fiamingo, il presidente del Consorzio della ‘Nduja di Spilinga, ricoverato dal 14 febbraio scorso al centro grandi ustionati di Catania dopo essere stato investito dall’esplosione di una bombola di gas in un piccolo locale adibito a cucina. L’imprenditore ha ustioni sul 70% del corpo, in particolare su mani, volto e torace.

È in terapia intensiva e la prognosi resta riservata. Troppo gravi le ferite riportate nell’incendio. Il 58enne dopo essere stato stabilizzato e intubato dai medici dello Jazzolino, è stato trasferito in elisoccorso a Catania. In Sicilia è stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico finalizzato a ridurre gli effetti delle bruciature. Lo scoppio pare avere compromesso l’apparato respiratorio dell’imprenditore, tanto da indurre i medici a valutare un’eventuale tracheotomia. Intervento per ora scongiurato.

Continua a leggere sul Vibonese