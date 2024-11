Il leader della Lega in occasione della tragedia consumatasi nelle acque del Crotonese torna ad attaccare Pd e 5 Stelle: «Fermare l'invasione è un obbligo morale: meno partenze, meno pericoli e meno morti»

Da una parte solidarizza con i finanzieri, dall'altra non perde l'occasione per polemizzare con Pd e Cinque Stelle e chiedere la chiusura dei porti. Il leader della Lega Matteo Salvini ha dimamato una nota per commentare la tragedia avvenuta questa mattina nelle acque del crotonese dove un'esplosione a bordo di un barcone carico di migranti ha provocato la morte di tre persone.

«Solidarietà ai finanzieri eroi - scrive Salvini - che hanno rischiato la vita per portare in salvo degli immigrati a bordo di un barcone che poi è esploso. Si tratta dell'ennesimo episodio che conferma il valore delle donne e degli uomini in divisa, troppo spesso insultati e dimenticati da Pd e 5Stelle e perfino speronati da Carola Rackete. Fermare l'invasione e chiudere i porti è un obbligo morale: meno partenze, meno pericoli e meno morti».