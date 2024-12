L’81enne di Rossano coinvolta nell’esplosione avvenuta il 17 novembre scorso non ce l’ha fatta. È deceduta nelle ultime ore al Centro grandi ustioni di Bari, dove era stata ricoverata d’urgenza a seguito delle gravi ustioni riportate. L’esplosione, verificatasi nel centro storico di Rossano, in via San Michele, era stata provocata dal malfunzionamento di un termocamino.

Le fiamme si erano propagate con estrema violenza investendo l’anziana, causando ferite devastanti e un quadro clinico compromesso sin dai primi momenti. Inizialmente, la donna era stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano. Tuttavia, le condizioni disperate avevano richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso per trasferirla in un centro specializzato per grandi ustionati a Bari dove il suo cuore ha cessato di battere.