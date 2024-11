È avvenuto nel giardino di una casa privata all'interno di un gazebo. I feriti trasportati in ospedale. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Sono due le persone rimaste ferite a causa delle ustioni riportate in una deflagrazione avvenuta questa mattina a Catanzaro. L'incidente è avvenuto in via dei Navigatori nel quartiere marinaro, uno scoppio udito a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono immediatamente giunte le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina e del comando centrale oltre che i carabinieri.

La deflagrazione è avvenuta all'interno di abitazione privata, nel giardino dove era stato allestito un gazebo con un cucinino. Probabilmente, l'esplosione è stata determinata da una fuga di gas dalle tubazioni. Le persone che sono state investite dalle fiamme, trasportate dal personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese. Le persone rimaste ferite sono marito e moglie, hanno riportato ustioni sul 40% del corpo seppur lievi. Probabilmente verranno trasferiti al centro grandi ustionati di Catania e Bari.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere le fiamme e mettete in sicurezza l'area. I carabinieri hanno avviato le indagini per comprendere le cause dell'incidente