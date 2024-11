Il sindaco insieme alla sua squadra ha tenuto una conferenza stampa durante la quale ha presentato il cartellone degli eventi e ha illustrato tutte le azioni attuate per la stagione riguardanti sicurezza, mobilità e non solo

«Uno sforzo senza precedenti per il quartiere marino del capoluogo perché con Lido crescerà tutta Catanzaro». Un refrain sentito a ripetizione ma stavolta fondato su fatti, numeri e progetti precisi.

Per questo il sindaco Nicola Fiorita, che ha tenuto da solo la prima parte della conferenza stampa presso l'Hotel Perla del Porto, ha voluto precisare che «sono almeno 40 le iniziative già messe in campo per Lido, di cui il cartellone degli eventi è solo una delle componenti. È la nostra prima estate di giunta in carica - ha ricordato Fiorita - e possiamo contare su alcuni punti fermi già fissati ed altri in corso d'opera: la bandiera blu, l'installazione dei pontili, la gara da 2 milioni per il depuratore ed i 750 mila stanziati per i lavori su quello attuale; a questo aggiungo il raccordo del lungomare sulla Fiumarella, la pista ciclabile sul Corace, pulizia e illuminazione dell'area portuale, il ripristino dell'opera artistica di Sirelli con la colorazione dei frangiflutti, la sostituzione delle ringhiere ammalorate, quella delle tessere cadute del mosaico Mendini, il lungomare asfaltato, le passerelle in spiaggia (che prolungheremo. Ed ancora - ha continuato il primo cittadino - le nuove staccionate della pineta di Giovino a spese del Comune, la fontanella e l'impegno da 70mila euro per attrezzature sportive all'interno della stessa pineta».

Sicurezza e mobilità

Sul tema della sicurezza, molto sentito specie in estate, Fiorita ha annunciato che «sono stati già decentrati fissi su Lido 2 agenti di polizia municipale ed altri 4 saranno inviati nei prossimi giorni». Per l'ambiente «ci sono 2 squadre che lavorano in modo permanente, abbiamo sostituito fioriere rotte, riqualificato i giardini della Gutta, contrastato le deiezioni canine, faremo un'area di sgambatura cani in pineta, metteremo panchine e raddoppieremo la raccolta vetro per gli operatori commerciali. Sempre a Giovino stiamo per stendere asfalto drenante sull'ultimo tratto ancora polveroso». Per quanto riguarda la mobilità il sindaco ha confermato la gestione dell'Area Teti con parcheggio gratuito e custodito, l'attivazione del bike sharing che ha già iniziato (con una cooperativa) giri di conoscenza culturale di Lido. «Al proposito vi comunico che abbiamo attivato corse Amc che arrivano fino a Scolacium», ha detto il primo cittadino.

Ztl con spartitraffico

La lunga elencazione, forse anche eccedente le 40 opere, si arricchisce con l'infopoint turistico, la Ztl sperimentale in via Amalfi con tre spartitraffico ad agevolare la movida notturna, il campetto della scuola Porto, il cambio di destinazione di un immobile per aula studio, i lavori di regimentazione acque causa di allagamenti, la colonia felina e l'intitolazione della pista ciclabile. Riservandosi di risolvere definitivamente i casi di Ente Fiera (solo da avviare) e Cinema Orso (ancora interessato da contenzioso legale). Fiorita ha ricevuto applausi dalla platea alla frase conclusiva che «Catanzaro deve ricordarsi d'essere città di mare».

Gli interventi di Iemma, Monteverdi, Borelli e Belcaro

Dopo di lui il microfono è stato preso dagli altri assessori “implicati” nei progetti sul quartiere più popoloso e fin qui trascurato dalle amministrazioni comunali succedutesi. La vicesindaca Giusy Iemma ha ricordato che il Porto ha ricevuto finalmente la Via, la valutazione di impatto ambientale che prelude all'avvio dei lavori completi. L'assessore alla cultura Donatella Monteverdi ha detto di puntare alla continuità degli eventi per ricevere adeguato sostegno economico e che il Magna Grecia Film Festival è l'evento clou non solo di Catanzaro ma forse dell'intera Calabria. Antonio Borelli, delegato al Turismo e Attività economiche, ha fatto un excursus sui vari brand che il capoluogo lancia, anticipando le varie manifestazioni dei prossimi due mesi tra arte, cultura, spettacolo, cinema nei quartieri e sport. Tra i vari eventi oggetto di relative conferenze stampa - anche concerti (a cura di Ruggero Pegna) - il ritorno a settembre della Notte Piccante mentre a fine luglio la primizia del primo festival degli Aquiloni che vorrà sfruttare la tradizionale brezza marina della costa catanzarese. Attenzione anche al centro storico con iniziative legate al brand San Vitaliano, teatro in vernacolo, fiera di S. Lorenzo e Mirabilia. Il consigliere Nunzio Belcaro infine ha illustrato gli appuntamenti culturali di Parco Gaslini dove si avvicenderanno incontri con alcuni importanti intellettuali del panorama nazionale.