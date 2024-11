Le indagini sono partite nel luglio 2016 dalle denunce della vittima. Aveva chiesto soldi in prestito per avviare la propria attività

Quattro persone sono state arrestate dai Carabinieri per estorsione a Corigliano Calabro. Tra questi anche un carabiniere in servizio all'epoca dei fatti. L'indagine è partita nel luglio del 2016, quando la vittima ha denunciato un prestito di 90mila euro, ottenuto nel 2009 per iniziare un'attività da parte di una donna che oggi è finita per i domiciliari.



La donna, per riottenere i soldi, ha chiesto all'uomo di firmare cambiali per 253mila euro e per convincerlo ad accettare gli interessi è stato minacciato e sequestrato da compagno di donna e altre due persone, tra cui ex carabiniere.