Nell’operazione eseguita dai carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere è stata sequestrata una società

Arresti domiciliari per cinque indagati e il sequestro preventivo di una società. Sono queste le misure che i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere stanno eseguendo dalle prime ore del giorno nelle province di Caserta e Catanzaro. I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Dda, nei confronti di cinque persone, ritenute responsabili a vario titolo di estorsione in concorso, trasferimento e intestazione fittizia di beni e valori in concorso, aggravati dal metodo mafioso.

L'indagine ha consentito, tra l'altro, di accertare come il titolare ed il legale rappresentante di una società del settore della gestione dei rifiuti della provincia di Caserta, già condannati per associazione di tipo mafioso, ne abbiano, negli anni 2010 e 2011, fittiziamente ceduto una parte ad una seconda società intestata a prestanome, al solo fine di evitare la sottoposizione a misura patrimoniale. Contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti cautelari i militari dell'arma stanno dando esecuzione a otto decreti di perquisizione, nonché procedendo al sequestro preventivo d'urgenza di una delle società riconducibili agli indagati. (ANSA).