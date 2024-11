Estorsione e turbata libertà degli incanti: con queste imputazioni gli uomini della tenenza della Guardia di Finanza di Corigliano Calabro hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari due imprenditori del posto, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari, Carmen Ciarcia, su richiesta della procura.

Le indagini sfociate negli arresti sono conseguenza dalla denuncia presentata da un imprenditore, minacciato affinchè desistesse dal partecipare ad un'asta pubblica per la vendita di un capannone industriale. Le attività dinvestigative svolte dai finanzieri avrebbero confermato quanto denunciato dall'imprenditore e consentito di ricostruire l'esatto svolgimento dell'estorsione, delle relative minacce e del turbamento dell'asta pubblica. Al fine di impedire il protrarsi delle condotte illecite e la reiterazione dei reati sono state richieste le misure cautelari restrittive nei confronti dei due imprenditori ritenuti responsabili dell'estorsione e del condizionamento dell'asta pubblica. Il Gip ha quindi emesso un'ordinanza di misura cautelare personale disponendo l'arresto domiciliare per i due imprenditori, eseguito oggi.