L' uomo, già noto alle forze dell' ordine, dovrà scontare una pena di 11 mesi e 16 giorni di reclusione. I fatti contestati si riferiscono al 2012

I Carabinieri della Stazione di Seminara (Rc), hanno arrestato Francesco Spano' di anni 55 del luogo, noto alle forze dell’ordine, in ottemperanza ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria – Ufficio Esecuzioni Penali.



Dovra’ espiare una pena residua di mesi 11 e giorni 16 di reclusione per il reato di concorso in estorsione continuata, commessa in Scilla (Rc) nell’anno 2012.



Al termine delle formalita’ di rito, è stato condotto alla Casa Circondariale di Palmi (Rc) a disposizione dell’A.G..