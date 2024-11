Sono complessivamente 41 gli indagati per i quali il sostituto procuratore di Catanzaro, Chiara Bonfadini, ha questa mattina chiesto una sentenza di condanna al termine della requisitoria. Tutti coinvolti nell'operazione Crisalide 3 istruita dalla direzione distrettuale antimafia e messa a segno contro la cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri operante a Lamezia Terme. Il sodalizio criminale avrebbe controllato il traffico di stupefacenti - marijuana, cocaina, eroina, ectsasy e hashih - ma aveva anche il pieno controllo delle estorsioni realizzate nella piana lametina e a Nicastro effettuate anche con materiali esplodenti, bombe artigianali, armi comuni da sparo e persino armi da guerra.

Le richieste di pena

Questa mattina nell'ambito del processo che si sta svolgendo con rito abbreviato dinnanzi al Gup del Tribunale di Catanzaro, il pm ha chiesto la condanna di Antonio Miceli a 14 anni di reclusione e 100mila euro di multa, di Teresa Torcasio a 6 anni di reclusione e 28mila euro di multa, di Antonio Saladino a 12 anni di reclusione e 80mila euro di multa, di Francesco Gigliotti a 18 anni di reclusione, di Davide Belville a 10 anni di reclusione, di Salvatore D'Agostino a 12 anni di reclusione, di Giuseppe Costanzo a 6 anni e 8 mesi di reclusione e 30mila euro di multa, di Esterino Tropea a 4 anni, 8 mesi di reclusione e 10mila euro di multa, di Antonio Gullo a 12 anni di reclusione, di Pasquale Caligiuri a 9 anni, 4 mesi di reclusione e 60mila euro di multa, di Vittorio Saladino a 2 anni, 8 mesi di reclusione e 4mila euro di multa, di Antonio Franceschi a 8 anni di reclusione e 40mila euro di multa, di Rosario Franceschi a 10 anni, 8 mesi di reclusione e 40mila euro di multa, di Antonio Paola a 10 anni, 8 mesi di reclusione e 60mila euro di multa, di Massimo Gualtieri a 6 anni di reclusione e 40mila euro di multa, di Luigi Vincenzini a 17 anni e 4 mesi di reclusione, di Piero De Sarro a 16 anni e 8 mesi di reclusione, di Saverio Torcasio a 6 anni, 8 mesi di reclusione e 32mila euro di multa, di Salvatore Fiorino a 12 anni di reclusione, di Alessio Morrison Gagliardi a 3 anni, 4 mesi di reclusione e 6mila euro di multa, di Antonio Grande a 18 anni di reclusione, di Vincenzo Grande a 2 anni, 8 mesi di reclusione e 8mila euro di multa, di Domenico De Rito a 2 anni, 8 mesi di reclusione e 8mila euro di multa, di Antonio La Polla a 4 anni, 8 mesi di reclusione e 14 mila euro di multa, di Carlo Sacco a 2 anni, 8 mesi di reclusione e 8mila euro di multa, di Filippo Sacco a 2 anni, 8 mesi di reclusione e 8mila euro di multa, di Alessandro Trovato a 9 anni e 4 mesi di reclusione, di Pasquale Mercuri a 6 anni di reclusione e 26mila euro di multa, di Pasquale Butera a 6 anni di reclusione e 26mila euro di multa, di Nicholas Izzo a 10 anni di reclusione, di Pasquale Gullo a 14 anni di reclusione e 100mila euro di multa, di Pasquale Cerra a 5 anni, 4 mesi di reclusione e 6mila euro di multa, di Antonio Paradiso a 8 anni di reclusione e 8mila euro di multa, di Giuseppe Gullo a 18 anni di reclusione, di Antonio Stella a 2 anni di reclusione e 6mila euro di multa, di Ottorino Rainieri a 10 anni di reclusione e 14mila euro di multa, di Cristian Greco a 10 anni di reclusione, di Giovanni Torcasio a 6 anni, 5 mesi di reclusione e 8mila euro di multa, di Nicola Gualteri a 6 anni, 5 mesi di reclusione e 8mila euro di multa, di Giuseppe Galluzzi a 9 anni e 4 mesi di reclusione.

Proscioglimenti

La pubblica accusa ha inoltre chiesto il proscioglimento di Concetto Pasquale Franceschi richiesta di non doversi procedere per morte del reo, di Luigi Vincenzini richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto, di Salvatore Fiorino richiesta di assoluzione perchè il fatto non sussiste.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocato Antonio Larussa, Francesco Gambardella, Salvatore Cerra, Giuseppe Spinelli, Lucio Canzoniere, Teresa Bilotta, Gianluca Careri, Loredana Gualtieri, Paolo Carnuccio, Domenico Villella e Aldo Ferraro.